Планы на лето изменились? Стоит ли рассчитывать на доступный отдых в Турции

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Конфликт на Ближнем Востоке не является главной причиной подорожания путевок.

Российским туристам не стоит рассчитывать на дешевый отдых в Турции летом 2026 года. Цены на туристические услуги, вероятно, останутся высокими из-за экономических проблем и напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил РИА Новости представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш.

По словам эксперта, кризис в регионе уже влияет на туристическую отрасль и усложняет экономические планы турецких властей. Напряженность повышает общую неопределенность и увеличивает расходы бизнеса.

В частности, дорожают энергоносители, логистика и продукты питания, что влияет на стоимости туров, проживания в отелях и ресторанных услуг.

Дополнительное давление на цены оказывает и высокая инфляция внутри страны. Гостиницы и рестораны вынуждены повышать стоимость обслуживания, чтобы компенсировать рост расходов на персонал, электроэнергию и обслуживание инфраструктуры.

При этом, как уточнил Долмуш, российские туристы по-прежнему остаются одним из ключевых рынков для турецкого туризма.

Несмотря на подорожание отдыха, Турция сохраняет популярность благодаря развитой инфраструктуре, системе «все включено» и большому количеству прямых авиарейсов.

Рост цен на отдых в Турции начался не в этом году. По данным представителей отрасли, в 2025 году стоимость туров выросла примерно на 20–30% по сравнению с предыдущим годом.

Однако усложняет ситуацию и конфликт на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. Эти события влияют на экономику соседних стран и на международные перевозки.

В частности, из-за угроз безопасности часть авиакомпаний вынуждена менять маршруты полетов, что увеличивает время перелетов и расходы на топливо.

Для Турции, чья экономика сильно зависит от туризма и международных перевозок, это означает рост издержек в гостиничном и транспортном секторе. Отели, туроператоры и рестораны вынуждены компенсировать подорожание услуг, что в конечном итоге отражается на стоимости отдыха для иностранных туристов.

