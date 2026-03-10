Сюрприз в новом жилье: пара обнаружила десятки кошек в купленном доме

What's The Jam: муж и жена в США обнаружили 43 кошки в купленном доме

Почти все питомцы имели проблемы со здоровьем.

Американская пара обнаружила 43 кошки в недавно приобретенном частном доме в штате Арканзас. Об этом сообщает издание What's The Jam.

Муж и жена приобрели недвижимость на просторном участке в сельской местности за 70 тысяч долларов (около 5,5 миллиона рублей). На территории супруги планировали со временем организовать ферму и приют для пострадавших зверей. Однако жизнь преподнесла им сюрприз сразу после переезда.

Мужчина признался, что наличие такого количества четвероногих жильцов стало для них шоком.

«Мы и так собирались создать небольшую ферму и приют для кошек, но рассчитывали сделать это, когда как следует освоимся. Мы оба инвалиды, так что сейчас вся энергия уходит на поддержку этой кошачьей колонии и попытку расшириться», — поделился он деталями произошедшего.

Многие из обнаруженных животных имели проблемы со здоровьем, поэтому новым владельцам дома пришлось потратить значительные денежные ресурсы на экстренную ветеринарную помощь и лечение кошек.

В итоге влюбленные зарегистрировали организацию под названием Sunshine Pines Rescue. На текущий момент проект существует благодаря помощи неравнодушных людей и их добровольным пожертвованиям.

В планах у американцев значится переоборудование личного автофургона в передвижной медицинский кабинет для проведения стерилизации и лечения животных по всей стране.

По мнению владельца дома, рост численности бездомных котов является серьезной проблемой США. Наиболее человечным способом контроля этой ситуации он считает своевременную кастрацию.

