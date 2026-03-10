Более 90% новостроек в России сдают с дефектами
Всему виной — мораторий на взыскание неустоек.
Девять из десяти квартир в российских новостройках сдают с дефектами. Как выяснили «Известия», всему виной мораторий на взыскание неустоек.
Эти меры вводили в нашей стране трижды за последние пять лет. Из-за этого покупатели не могли отсудить компенсацию за некачественную отделку или затягивание сроков сдачи жилья.
Сейчас мораторий отменили, но ввели отсрочку по выплатам штрафов до конца года. Поэтому в ближайшие несколько лет улучшения качества новостроек ждать не стоит.
По прогнозам, доля квартир с браком может достичь 95% процентов.
