Микроавтобус ТЦК заставили съехать в кювет на Украине

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Местные жители разбили стекло машины и освободили насильно мобилизованного мужчину.

Насильственная мобилизация привела практически к народному восстанию на Украине. Разъяренные жители Волынской области на семи машинах преследовали микроавтобус ТЦК и спихнули его в кювет, после чего тот врезался в дерево.

Затем толпа разбила стекло и освободила мобилизованного. По словам украинских военкомов, все участники погони установлены, ведется следствие.

Ранее на Украине сообщили о мобилизации чемпиона мира по шашкам Аникеева. Об этом писал 5-tv.ru.

До этого Верховная рада не комментировала ситуацию официально. Между тем Всемирная федерация шашек (FMJD) обратилась к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить спортсмену возможность участвовать в ближайших международных турнирах. В федерации уточнили, что Аникеев служит в батальоне беспилотных систем 225-го отдельного штурмового полка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.