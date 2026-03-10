Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В интернете можно найти кучу советов, как автомобилистам обжаловать постановление. Но все ли они работают на самом деле?

При автоматической фиксации нарушений ПДД ответственность несет вовсе не водитель транспортного средства, а владелец машины. Поэтому тезис «лица не видно — значит штраф незаконен» абсолютно неверен. Об этом в беседе с Life.ru рассказал юрист Илья Русяев.

«По делам о нарушениях, зафиксированных камерами, к ответственности привлекают собственника транспортного средства, а не того, чье лицо попало или не попало в кадр», — сказал эксперт.

В подобных делах, с юридической точки зрения, намного важнее другое — можно ли по материалам дела установить сам факт нарушения и связать его с конкретным автомобилем.

Как отметил Русяев, шанс обжаловать наказание с камеры реально. Однако для этого должны быть веские основания. В их числе сомнения насчет идентификации машины. Например, если на фото невозможно четко прочитать госномер транспортного средства или данные на снимке расходятся с постановлением — по марке, цвету или месту и времени нарушения, то можно попытаться обжаловать штраф.

Ранее юрист объяснил, как оспорить штраф за неправильную парковку. По словам специалиста, водитель вправе подать жалобу в течение десяти суток с момента получения постановления. Это можно сделать в том случае, если дорожные знаки и разметка были полностью скрыты снегом.

