«Врет он!» — украинская бабушка помогла российским военным разоблачить диверсанта ВСУ
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев
Женщина не побоялась уличить его во лжи.
В феврале 2022 года под Киевом местная жительница помогла российским военным выявить диверсанта Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости рассказал ветеран спецоперации, оператор-испытатель БПЛА с позывным «Челентано».
По словам военнослужащего, украинские диверсанты часто пытались переходить реку Ирпень, переодевались в гражданскую одежду и уходили в тылы.
В один из дней такой человек попался на глаза российским бойцам прямо на улице.
Задержанный уверял, что живет в одном из близлежащих домов, и даже назвал конкретный адрес.
Вокруг собрались местные жители, и в этот момент одна из женщин, пожилая украинка, не побоялась указать на ложь.
«И там мирные жители скопились, бабуля выходит и говорит: «Врет он!» Да, бабуля говорит: «Он там не живет!» — поделился воспоминаниями «Челентано».
Благодаря смелости пенсионерки диверсант был разоблачен.
