В России разрабатывают отдельный ГОСТ на отечественные игристые вина

Стремительное развитие производств потребовало более детальной проработки нормативов.

В России ведется активная разработка нового ГОСТа, предназначенного специально для игристых вин, произведенных на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

На текущий момент документ, получивший название «Вина игристые российские. Общие технические условия», уже миновал первичные стадии подготовки. Сейчас он проходит этап экспертного обсуждения.

В профильном ведомстве подчеркивают, что создание данного стандарта находится на завершающей стадии, после чего начнется процесс его официального утверждения.

Необходимость введения узкоспециализированного регламента продиктована желанием властей сформировать прозрачную и эффективную систему мониторинга производства.

Как пояснили представители Росстандарта, разработка новых и обновление действующих стандартов позволяют выстраивать комплексную систему требований. Это, в свою очередь, помогает контролировать качество винодельческой продукции на всех этапах ее производства.

ГОСТ поможет отделить аутентичный российский продукт от прочих категорий вин и гарантировать потребителю соблюдение определенных технологических циклов именно внутри страны.

Сейчас виноделы и контролирующие органы опираются на общий стандарт для всех видов игристых вин, который был принят и введен в эксплуатацию еще в 2017 году.

Однако стремительное развитие отечественного виноградарства потребовало более детальной проработки нормативов. Ожидается, что появление адресного ГОСТа станет важным шагом в продвижении российских брендов и защите рынка от низкокачественных аналогов.

