Третья седмица поста: что нельзя делать православным в Крестопоклонную неделю

Что категорически запрещено делать с 9 по 15 марта?

Православные россияне с 9 марта вступили в третью неделю Великого поста, которая называется Крестопоклонная. В это время многие обычные дела оказываются под запретом. О том, что категорически нельзя делать на этой неделе, разбирался aif.ru.

Первый грех

На Крестопоклонной неделе Великого поста нельзя петь и танцевать. Особенно это запрещено делать в первый день праздника, так как в этот день отмечается обретение головы Иоанна Предтечи. Согласно истории, именно в этот день креститель Иисуса Христа и его родственник был лишен головы по воле танцовщицы Соломеи, которая потребовала именно голову святого в оплату своего танца от царя Ирода.

Второй грех

Также нельзя заводить знакомства с противоположным полом. Особенно это относится к мужчинам. Таков порядок предписывается еще и потому, что весь пост фактически запрещены сватовство и свадьбы.

Третий грех

Забывать помолиться об ушедших родственниках — тоже грех. Именно в воспоминании о них на этой неделе отмечается Родительская суббота Великого поста.

Четвертый грех

Запрещено унывать и грустить. Это правило появилось не просто так. В Великий пост еда скудная и сахара в ней мало, а развлечений еще меньше. Тем не менее нужно перебарывать хандру.

Пятый грех

На Крестопоклонной неделе православным нельзя есть мясо, яйца, колбасу, пить водку и молоко. Третья неделя не такая строгая и сложная, как первая и вторая. Однако это не значит, что можно расслабиться и есть все подряд. Рекомендуется соблюдать умеренность в еде. Но самое главное — не забывать молиться, не сидеть в соцсетях и не болтать попусту.

