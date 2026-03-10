Не лидеры, а вассалы: вице-премьер Испании раскритиковала Мерца за потакание США

Фото: AP/ТАСС

Мадрид требует от европейских лидеров четкой позиции по войне на Ближнем Востоке.

Вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за его неспособность защитить интересы стран Евросоюза (ЕС) перед США. Свою позицию Диас выразила в интервью изданию Politico.

«Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, пресмыкающиеся перед Трампом. <…> В статье 1 Устава ООН четко прописано, что такое незаконная война. От любого лидера ЕС следует ожидать четкой позиции в защиту международного права», — сказала испанский вице-премьер.

В интервью Диас подчеркнула, что Мерц относится к тем европейским политиками, которые не имею и малейшего представления о том, как вести дела в данный исторический момент.

Она подчеркнула, что Старому свету нужны собственная промышленность, а также технологическая, финансовая и энергетическая независимость от Вашингтона и Пекина.

Поводом для недовольства стало поведение канцлера ФРГ на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме з марта. Тогда на пресс-конференции американский лидер пригрозил Испании эмбарго из-за отказа использовать их авиабазы для атаки на Иран. Кроме того, Трамп раскритиковал Мадрид из-за нежелания выделять 5% своего ВВП на военные расходы.

Во время этой речи Мерц стоял рядом и молчал, вместо того, чтобы вступиться за такого же члена ЕС, как и Германия. Более того, ФРГ, в отличие от Испании, поддержали войну с Ираном, назвав эту страну центром международного терроризма, с которым США и Израиль начали бороться по-своему.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. Движение судов по которому практически остановилось.

Также многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что война на Ближнем Востоке все сильнее раскалывает Европу. Лидеры ЕС пытаются сохранить хорошие отношения с Трампом и свою экономику, но при этом не спровоцировать мусульманское население.

