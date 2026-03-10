Поиски троих пропавших детей в Звенигороде: что известно к этому часу

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Vogl

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подростков ищут уже четвертые сутки.

В Подмосковье четвертые сутки продолжаются масштабные поиски трех подростков, пропавших в Звенигороде. Спасатели, водолазы и волонтеры обследуют Москву-реку, где, предположительно, дети могли провалиться под лед. Ситуация осложняется ледоходом и подтоплением берегов.

Что известно об исчезновении и ходе поисков, рассказали в материале 5-tv.ru.

Хронология пропажи подростков

Днем в субботу, 7 марта, 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли из дома днем. По предварительным данным, школьники отправились поздравлять с наступающим праздником, 8 Марта, свою одноклассницу.

Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали компанию, направлявшуюся в сторону Москвы-реки в районе Игнатьевской улицы.

Когда вечером дети не вернулись домой, родители забили тревогу и обратились в полицию. Телефоны подростков были недоступны.

Масштабная поисковая операция

С момента пропажи детей поиски не прекращаются ни на минуту. Ночью берег освещали прожекторы и световые башни, работала техника.

Общее число участников операции превысило 300 человек — это спасатели МЧС, водолазы, добровольцы отрядов «ЛизаАлерт», «ДобротворецЪ» и «Спецспас».

Задействованы суда на воздушной подушке, катера и вертолет.

Водолазы обследовали десятки тысяч квадратных метров водоема. Проведено сканирование донной поверхности боковым обзором на площади около 200 тысяч квадратных метров, круговым обзором — 35 тысяч. Визуально осмотрено около трех километров береговой линии.

Работы осложняются экстремальными условиями: температура воды близка к нулю, видимость практически отсутствует из-за поднятого ила.

Дно в районе Звенигорода отличается сложным рельефом с глубокими ямами и завалами коряг. Спасатели пробурили уже более 200 технических майн (прорубей) для погружений.

Ситуация усугубляется ледоходом и течением

На реке 9 марта начался ледоход — откалываются крупные куски льда, что серьезно затрудняет работу водолазов.

Из-за резкого потепления подтопило береговые участки. Спасатели приняли решение расширить зону поиска вниз по течению в сторону населенных пунктов Луцино, Аксиньино и Палицы, поскольку скорость течения высока.

География поисков расширена: группы обследуют береговую линию на протяжении многих километров. Запланирован повторный запуск беспилотников для осмотра труднодоступных территорий.

Что нашли на берегу

Спасатели обнаружили на берегу Москвы-реки следы пропавших детей и личные вещи — шапку одного из мальчиков. Ее опознали родители.

Однако отец одного из троих подростков не опознал шарф, обнаруженный на месте поисков.

Мужчина прибыл на место поисков днем, привезя с собой бур и шуруповерт, и изъявил желание лично помочь в операции.

Трагическая статистика

Горожане рассказали корреспондентам, что этот случай далеко не первый на Москве-реке в Звенигороде.

«На этой реке очень много людей погибло, к сожалению. И дети погибли, ну примерно лет 15 назад, то есть это было очень давно. Мальчишки также игрались, практически на этом же месте, вот чуть подальше. Резвились и вдвоем утонули. Примерно такого же возраста они были. То есть их не спасло то, что здесь мелко», — поделилась преподаватель Елена Пушкина, ее слова передает aif.ru.

Местные рыбаки предупреждают: из-за подводных ключей и родников лед на этом участке неоднороден. Визуально он может казаться крепким, но из-за течения подмыт снизу до состояния тонкой корки.

Дополнительным фактором стал сброс воды с Можайского водохранилища 2–3 марта, из-за чего уровень воды поднялся на три метра, усилились водовороты и течения.

Новые свидетельства

По неподтвержденным данным, пропавших подростков на льду видел один из рыбаков. Однако помощь он не вызвал, так как подумал, что это сделает другой мужчина, находившийся рядом.

Также в городских чатах появилась информация о подозрительном дворнике. Одна из жительниц написала, что накануне вечером неизвестный приставал к двум 12-летним школьникам.

Реакция властей на пропажу подротстков

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Прокуратура контролирует проведение поисковых мероприятий.

Волонтеры «ЛизаАлерт» продолжают расклейку ориентировок на пропавших детей.

В штабе операции подчеркивают: поиски пропавших детей будут продолжаться до тех пор, пока дети не будут найдены. Каждая минута на счету.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.