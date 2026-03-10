Мирошник: в переговорах по Украине возможен прогресс из-за Ближнего Востока

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Ситуация вокруг Ирана беспокоит спонсоров киевского режима.

Происходящее на Ближнем Востоке может повлиять на переговоры по Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник.

«То, что происходит на Ближнем Востоке, — это и военное влияние, это и содержание Украины, это и финансовые возможности, это цены на нефтепродукты и реальное положение экономики в той же Европе, которая сегодня является спонсором и хозяином украинского режима», — сказал дипломат.

Он отметил, что все эти факторы сильно беспокоят стороны, которые участвуют в переговорном процессе. Мирошник уверен: если война продолжится, то ситуация в отношении урегулирования конфликта на Украине неизбежно изменится. Возможно, появятся новые условия для достижения мира.

При этом дипломат напомнил, что Россия сохраняет прежнюю позицию и продолжает действовать в соответствии с заявлениями, которые уже не раз были озвучены на встречах с киевскими властями.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел первый за три месяца телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Основное внимание лидеры государств уделили ситуации вокруг Ирана, а также Украине. Беседа, как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, получилась конструктивной.

