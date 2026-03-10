Гайдай, манок на уток и бутылочка: как Зацепин изобретал советский кинозвук

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Композитор отмечает 100-летний юбилей. Его песни знают и любят несколько поколений, а сам маэстро продолжает работать и сегодня.

Без его музыки невозможно представить советский и российский кинематограф. На этих песнях выросло несколько поколений. И спустя десятилетия они звучат так же ярко и современно. 100-летний юбилей сегодня отмечает знаменитый композитор Александр Зацепин.

Свои мелодии он сравнивает с картами. «Не угадаешь — проиграешь». И, судя по всему, таких удачных партий в его жизни было немало. Народный артист — автор более 300 песен, многие из которых стали шлягерами.

Зацепин написал музыку к 120 фильмам. В числе которых такие шедевры, как «Операция «Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». Мэтр до сих пор пишет музыку и не собирается завершать работу. Про миг между прошлым и будущим, длиною в век рассказывает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Это музыка Зацепина. И это — музыка Зацепина тоже.

Вашу любимую песню из советского кино почти наверняка написал этот человек. Александр Сергеевич — живой классик! Который, к счастью, и сам может отметить свое столетие.

«Даже и в сто лет можно жить интересно, если ты чем-то занят, если у тебя какие-то интересы есть в жизни», — сказал Александр Зацепин.

Интерес к музыке появился еще в детстве. Затем музыкальная школа, самодеятельность в армии, консерватория. Ключевое — приехал в Москву и познакомился с Леонидом Гайдаем. И для его «Операции «Ы» Зацепин заново изобрел советский кинозвук.

Вот как это записывали в далеком 1965-м. Манок на уток и стеклянная бутылочка. Зацепин всегда добивался максимальной выразительности, не всегда используя традиционные музыкальные инструменты. Но и сейчас некоторые его мелодии можно напеть без звука. Несколько движений — и музыка сама зазвучит у вас в голове.

Теперь эти фильмы можно не смотреть, а только слушать — воображение само дорисует картинку. Из мелодий получится даже емкое послание потомкам о нас.

Как ему это удается? Зацепин говорит «легко».

«Песню, в принципе, может написать любой человек. Ведь народная песня — люди не учились в консерваториях», — считает композитор.

Коллеги по цеху говорят: просто это феномен Зацепина.

«Очень скромный человек, очень сдержанный. Представить невозможно, чтобы он на кого-то голос повысил, но не уступал ничего, ни одной ноты!» — сказал композитор Алексей Рыбников.

«Очень изобретательный инструментовщик. У него была целая мастерская, в те времена, когда все этого не знали, он умел замечательно работать со звуком», — отметил композитор Владимир Дашкевич.

«Если бы не песни, не музыка Зацепина, может быть, я не стала бы заниматься тем, чем занимаюсь сейчас! Невозможно представить себе нашу музыку в целом без такого вклада Александра Сергеевича», — поделилась певица Пелагея.

Эти простые, но волнующие, как перламутровые пуговицы мелодии, «наши люди» больше полувека напевают про себя или в компании. Но у Зацепина есть и сложные. Музыка к мультфильму «Тайна третьей планеты» — передовой электронный эксперимент.

«Советский эмбиент», «прото-ретровейв» и даже «фанк» с элементами «космо-джаза». Но Александр Зацепин писал и классику.

Это дипломная работа Зацепина — балет «Старик Хоттабыч». Здесь, в консерватории Алма-Аты, он учился. Первый фильм с его музыкой сняли тоже в Казахстане.

«Вальс о весне» исполнила Бибигуль Тулегенова. Сейчас она — народная артистка СССР и Казахстана.

«У нас в Казахстане это уже как гимн. То есть ни один вечер, ни один концерт без этой песни не выходит», — рассказала народная артистка СССР и Казахстана Бибигуль Тулегенова.

В свои сто лет Зацепин продолжает работать: мюзиклы, симфоническая музыка. Но кино осталось важной частью его жизни. Советует: не просто смотреть — прислушиваться.

«Старайтесь не только, какой диалог, а послушать, что там еще композитор говорит. А что говорит поэт?» — сказал Зацепин.

Шутка ли: пошел второй век Зацепина. Автора, которого мы любим за веселые и щемящие душу мелодии. За наши воспоминания о тех временах, когда многие еще не появились на свет. За то, что рассказал нам, что там, между прошлым и будущим.

