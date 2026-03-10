Ручная загрузка не пугает: почему зумеры скупают МР3-плееры из 1990-х

В России вырос спрос на МР3-плееры из-за ограничений на стриминговых сервисах

Фото, видео: www.globallookpress.com/Boris Roessler; 5-tv.ru

Аналитики зафиксировали возврат популярности карманных плееров 20-летней давности.

МР3-плееры снова в тренде. Спрос на гаджеты, которые были популярны 20 лет назад, растет. Аналитики говорят, что возврат к ретро-устройствам вызван ограничениями на стриминговых сервисах, которые действуют с 1 марта.

В память карманных проигрывателей можно скачать любые треки. Даже те, которые удалены из общего доступа. И это — главный аргумент в пользу старых устройств.

При этом пользователей не пугает, что плеер нужно периодически подключать к компьютеру и вручную загружать музыку.

