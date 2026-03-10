Пробки на вершине мира: Непал хочет закрыть Эверест для неопытных альпинистов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Malkov; 5-tv.ru

Стоимость экспедиции может вырасти на 25 тысяч долларов из-за новых правил.

Путь на Эверест станет длиннее и дороже. Власти Непала собираются ужесточить правила для альпинистов, которые собираются покорить самую высокую вершину мира. Обсуждают не только увеличение платы за подъем. Новичкам, которые впервые приехали в страну, могут и вовсе отказать в восхождении.

Чиновники ссылаются на высокую смертность спортсменов и небывалую нагрузку на горы. В разгар сезона — в прямом смысле — образуются пробки из альпинистов. Сколько теперь может стоить мечта, рассказывает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Непал собирается ужесточить правила восхождений. На Эверест хотят пускать только тех альпинистов, кто уже поднимался на вершину выше 7000 метров и обязательно в Непале. Так путь к самой высокой точке планеты для новичков могут закрыть.

«Это нормальное требование для того, чтобы люди понимали, куда они идут. И ничего там жесткого нет. Идешь на восьмитысячник, то на семь тысяч тоже надо сходить», — сказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Причин много — в горах стало слишком многолюдно. Альпинисты порой стоят вот в таких пробках, часами ждут своей очереди к вершине. Сами непальцы уже недовольны.

«Каждый год разрешение на подъем на Эверест получают более тысячи альпинистов. И все они поднимаются на гору примерно в одно время. Это очень много», — сказал гид из Непала Исан Лами Сане.

Растет и смертность. Спасатели и шерпы все чаще рискуют жизнью, помогая неподготовленным туристам.

«Новичок, который приехал и не может сходить на эту гору, он, в принципе, подвергает опасности всю группу. Потому что, во-первых, если начинается спасательная работа на экстремальной высоте, этими спасательными работами занимается вся группа. Это значит, вся группа не идет на гору», — сказал исполнительный директор Ассоциации горных гидов России Денис Симавский.

Юлия готовится идти на Эверест. Рассчитывала уложиться в четыре миллиона рублей. Новый закон обяжет ее сначала покорить один из непальских семитысячников, а значит, бюджет экспедиции увеличится.

«Ну, плюс 50 процентов от суммы, которая заложена на Эверест. То есть это примерно плюс 25 тысяч долларов», — сказала Юлия Гарсия.

Стать альпинистом вообще дорого. Даже если вы пока просто собираете рюкзак на Кавказ.

Вот минимальный чек-лист альпиниста. Рюкзак, который не развалится на морозе, — 30 тысяч. Технологичная одежда, которая дышит, но греет, — еще 80. Штурмовая пуховка. Без нее на высоте вас просто убьет ветром — от 70 до 100 тысяч. Горные ботинки — 30-40. И это мы еще не купили ледоруб, альпинистские кошки и систему страховки. Складываем? Минимум 300 тысяч рублей. Если собираетесь в Непал на серьезные вершины, экипировка будет стоить в три раза дороже. И главное — это не роскошь, а необходимость для выживания.

Восхождения — огромный бизнес. Каждый год тысячи иностранных альпинистов приезжают в Непал, чтобы попытаться покорить Эверест. Обязательный платеж государству — пермит — 15 тысяч долларов. Непальские гиды так и говорят: страна на альпинистах зарабатывает огромные деньги.

«Государство получит доход, так же работяги, гиды, носильщики, там гостиницы и турфирмы», — сказал гид по вершинам Непала Чатур Таманг.

Впрочем, не все альпинисты верят, что новый закон вообще примут. 12-кратный восходитель на Эверест Александр Абрамов говорит прямо — слишком большие деньги крутятся вокруг самой высокой горы мира. Если допускать только тех, кто уже покорил семитысячники именно в Непале, поток туристов просто исчезнет.

«На Эверест приедет 10 человек, а может быть, один, потому что я знаю всего одного, который вот в прошлом году сходил на семитысячник именно в Непале. Соответственно, государство Непал потеряет шесть миллионов долларов. Оно потеряет на зарплате шерпов. Все шерпы останутся без работы, все повара останутся без работы, все вертолеты, которые возили туристов, останутся без работы. В общем все останутся без работы», — сказал 12-кратный восходитель на Эверест Александр Абрамов.

Впрочем, если уже обязали куда-то сходить до Эвереста, альпинисты могут решить: а почему бы не подняться на знаменитую Аннапурну? Она ниже Эвереста, но сложнее и опаснее. Или вот Дхаулагири — ее еще называют «гора-людоед». Здесь погибает примерно каждый десятый альпинист. Причем допуск на эти вершины абсолютно свободный, нет никаких условий.

Новые правила определенно сделают путь к Эвересту длиннее, а значит, дороже. Главный вопрос — а кто будет проверять опыт восходителей и не появится ли возможность решить проблему прямо на месте за дополнительную плату.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.