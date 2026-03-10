Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Орбан призвал ЕС отменить санкции против энергетики РФ на фоне кризиса.

Звонок поступил через несколько часов после совещания, которое Владимир Путин провел по ситуации на мировом нефтяном рынке. Ормузский пролив перекрыт, топливо дорожает с каждым днем, а Евросоюз, оставшись без ближневосточных поставок, лихорадочно ищет выход.

В этих условиях президент поручил правительству проработать вопрос о переводе российских энергоресурсов с европейского рынка на тех, кто готов к честному партнерству. Как меняется энергетическая карта мира, рассказывает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Прямо или косвенно от ближневосточной войны пострадало полмира. От Молдавии, где дизеля не хватает даже пожарным службам, до Пакистана — там из-за экономии топлива школы и госучреждения переходят на четырехдневку.

«Россия не раз, хотел бы сразу отметить, предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный топливно-энергетический комплекс. Поднимут цены на нефть и газ, ограничат поставки этих ресурсов по всему миру», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Совещание президента с правительством проходит на фоне, пожалуй, самого масштабного в современной истории топливного кризиса. Всего за полторы недели американо-израильской операции в Иране цена нефти выросла на треть. Все из-за блокировки Ормузского пролива, через который из арабских стран она шла и в Европу, и в Азию.

«В прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти, а это порядка 14 миллионов баррелей в сутки, из них около 80 процентов направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас этот маршрут фактически закрыт», — отметил Владимир Путин.

На Ближнем Востоке практически парализована вся добыча. В ЕС цены на газ, который теперь тоже идет преимущественно из Эмиратов и Саудовской Аравии, побили трехлетний рекорд.

«Влияние этой войны уже ощущается в ценах на топливо на заправках, и оно также будет ощущаться в ценах на газ в ближайшие недели», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Франция и Германия уже планируют открывать свои хранилища — стратегические топливные резервы Европы.

«Как и Франции, нам надо вскрывать свои национальные запасы нефти. Ситуация сложная, Большой семерке надо действовать скоординированно», — сказал министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

Венгрия бьет тревогу, просит Брюссель немедленно отменить все санкции против российской энергетики.

«Мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики по всей Европе. Я инициировал это в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Отмена санкций против России и блокировка любой финансовой помощи Украине — эти требования части европейского истеблишмента звучат особенно отчетливо на фоне ближневосточного энергетического коллапса.

«После подрыва „Северных потоков“ и бесконечных санкций экономика Евросоюза и так в рецессии. Многие предприятия переезжают в Китай или США. И в этом смысле миллиарды для Украины — удар по собственному электорату», — отметил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Россия остается одним из главных островов мировой стабильности — мы не просто выполняем все контракты, на совещании с правительством Владимир Путин распорядился нарастить поставки энергоносителей нашим надежным партнерам.

«Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имея в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах Восточной Европы, таких как Словакия и Венгрия», — подчеркнул президент.

А вот Брюссель, кажется, не вразумили ни рекордные цены на топливо, ни закрытые заводы.

«Страны Европейского союза планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году. В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок. Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас», — заявил Владимир Путин.

Москва готова работать и с ЕС, если там наконец начнут играть по правилам. Но в Брюсселе, даже выпуская последний газ из хранилищ, продолжают вскидывать цены и ждать, что скажет Трамп. А тот вдруг решает ослабить вентиль: он перестал давить на Индию и теперь уже не против закупок российских энергоносителей.

