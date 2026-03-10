Не хочу торта и гостей: почему после 30 лет бесит день рождения

Фото: 5-tv.ru

Неприязнь к празднику — маркер того, как мы относимся к собственной жизни.

Психотерапевт Екатерина Макарова в беседе с Газетой.ру разобрала феномен взрослого дня рождения. Оказывается, желание спрятаться от поздравлений и торта возникает неслучайно — это сигнал внутреннего конфликта.

После 30 лет отношение к празднику меняется: исчезает беззаботность, на первый план выходят вопросы «чего я добился» и «соответствую ли ожиданиям». Причем эти ожидания часто вообще нам не принадлежат — они достались в наследство от детских представлений о том, «каким нужно быть к сорока». А жизнь за это время ушла вперед, а внутренние ориентиры — нет.

Эксперт советует не сравнивать себя с мамиными подругами или отретушированными блогерами. Единственный допустимый вариант — сверка с собой в прошлом.

День рождения во взрослом возрасте превращается в «точку сверки»: туда ли я иду, нравятся ли мне мои цели, удалось ли насладиться прожитым годом. Если такой аудит вызывает тревогу и желание забиться в нору — возможно, человек просто ментально истощен. Но если сама мысль о внимании к себе повышает тревожность, это может быть симптомом депрессии.

Бывает и так, что разочаровывает не дата, а формат. Люди ждут чуда, но молчат о своих желаниях, а потом обижаются на не те подарки. Макарова призывает заранее прислушиваться к себе и не бояться менять ритуалы: кому-то нужна вечеринка, а кому-то — уединенная прогулка.

Особенно тяжело праздник переживают те, кто все время живет «потом». Они не наслаждаются настоящим, а потом хотят вернуться в юность и догулять.

