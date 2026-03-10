Фото: 5-tv.ru

Дизайнер объяснила, почему не стоит покупать мебель, разрекламированную блогерами.

Большинство популярных тенденций в оформлении жилья — не более чем уловка, чтобы заставить людей тратить деньги на непрактичные вещи. Такое мнение в беседе с Газета.ру выразила дизайнер Оксана Дрок. По ее оценке, 90 процентов того, что сегодня называют трендом, — это маркетинговый заговор.

Дизайнер предупреждает: красивые картинки из Pinterest часто обманывают ожидания, потому что в таких интерьерах никто реально не живет. Например, открытые стеллажи на кухне требуют постоянной борьбы с липким налетом, а изящные стулья на тонких ножках не дают расслабиться и сменить позу.

Еще один враг уюта — бескаркасная мебель. Она выглядит чужеродно и обесценивает пространство. Лучше выбрать обычное каркасное кресло или добротный пуф: они и прослужат дольше, и смотрятся эстетичнее.

Особое раздражение у специалиста вызывают имитации — материалы, которые пытаются казаться дороже, чем есть. Они создают ощущение декораций и быстро приходят в негодность. Гораздо честнее выбирать вещи, которые стоят своих денег и не пытаются никого обмануть.

«Внешний эффект и первое впечатление не должны перечеркнуть главное — мягкая мебель должна быть удобной, поддерживать общую атмосферу и нравиться лично вам», — резюмировала она.

Дрок также советует не вестись на раскрученные блогерами товары с завышенным ценником. Часто за красивой картинкой скрывается диван, на котором невозможно сидеть, или токсичный декор.

