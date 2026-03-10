«Может и не придется вводить»: Трамп объявил о частичной отмене нефтяных санкций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Американский лидер связал это решение с необходимостью стабилизировать цены на топливо.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне заявил о смягчении ограничений в отношении российского нефтяного сектора. По его словам, мера носит временный характер и направлена на снижение стоимости энергоносителей.

Агентство Bloomberg обратило внимание, что риторика американского лидера допускает возможность не возвращать санкции в будущем.

«Мы отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. У нас есть санкции против некоторых стран, но мы снимаем их до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. А потом, кто знает, может быть, нам и не придется их снова вводить», — приводит агентство слова Трампа.

Ранее в тот же день стало известно о телефонном разговоре Трампа с Владимиром Путиным. Американский президент охарактеризовал беседу как позитивную и сообщил, что собеседники обсуждали Украину.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что основное внимание уделялось также ситуации вокруг Ирана. По словам Трампа, Путин выразил готовность содействовать ближневосточному урегулированию.

