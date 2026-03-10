Избавление от вони: как жильцам законно отказаться от мусоропровода

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Есть ряд условий, которые необходимы для временного закрытия и полного демонтажа.

Чтобы провести полный демонтаж мусоропровода, необходимо согласие всех жильцов многоквартирного дома. Об этом в беседе с изданием Газета.ру заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, для инициации процесса жители могут направить коллективное обращение в управляющую организацию через приложение «Госуслуги. Дом». Для этого нужно собрать подписи не менее десяти процентов собственников. После этого запускается процедура общего голосования. Если речь идет только о временной заварке клапанов без разрушения конструкции, достаточно двух третей голосов. Полный же демонтаж считается уменьшением общего имущества и требует единогласного решения всех владельцев квартир согласно Жилищному кодексу.

Бондарь подчеркнул, что в протоколе собрания важно четко прописать вопросы об изменении тарифа и способе вывоза отходов, иначе УК может продолжить начислять плату за неиспользуемую услугу.

После закрытия мусоропровода дом переходит на контейнерный сбор. Управляющая компания обустраивает площадку по санитарным нормам. Жильцы получают возможность сортировать отходы, а подъезды избавляются от запахов. Экономия на содержании жилья может достигать десяти процентов, уточнил эксперт.

При желании мусоропровод можно расконсервировать, но для этого потребуется повторное собрание с кворумом в две трети голосов и затраты на восстановление системы.

