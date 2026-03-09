Трамп допустил установление контроля США над Ормузским проливом

Фото: Reuters/Amr Alfiky

Американский лидер заявил, что думает о захвате стратегического маршрута.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном установлении контроля над Ормузским проливом. Об этом 9 марта он сообщил в интервью телеканалу CBS News.

«Президент также заявил, что пролив сейчас открыт, и утверждал, что корабли заходят в него, но сказал, что он все еще «думает о его захвате», — говорится в публикации.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти, завязанная на Ормузский пролив, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. По его словам, хранилища в регионе заполняются невывезенной нефтью, а маршрут фактически закрыт.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что вечером 9 марта состоялся телефонный разговор Путина с Трампом, где особое внимание уделили ситуации вокруг Ирана. Беседа длилась около часа и носила конструктивный характер.

