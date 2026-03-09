Фото: www.globallookpress.com/Andreas Gora

Строгое наказание спортсменкам может быть предъявлено за отказ исполнять гимн страны перед матчем.

Пять участниц женской сборной Ирана по футболу тайно покинули отель команды в Австралии из-за опасений за свою жизнь. Как сообщает CNN Sports, сейчас спортсменки находятся в безопасности под защитой местной полиции.

Конфликт разгорелся во время Кубка Азии. Перед матчем с Южной Кореей иранские футболистки отказались исполнять государственный гимн. В Иране этот поступок приравняли к государственной измене, за которую может грозить смертная казнь.

Перед следующими матчами спортсменки все же исполнили гимн и даже отдали воинское приветствие. Правозащитники уверены, что команду заставили это сделать представители правительства. Несмотря на заявление главного тренера Марзие Джафари о том, что сборная ждет возвращения домой, пять игроков решили не рисковать и сбежали из отеля.

Президент Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) по Азии и Океании Бо Буш заявил, что им не удалось связаться со спортсменками, чтобы обсудить, хотели бы они подать заявление на получение убежища в Австралии.

В ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп. Он назвал возвращение девушек в Иран «ужасной гуманитарной ошибкой», заявив, что там их, скорее всего, убьют.

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской национальной футбольной команде Ирана быть насильно возвращенной в Иран, где ее, скорее всего, убьют. Не делайте этого, господин премьер-министр, предоставьте им убежище. Если вы этого не сделаете, их примут США», — обратился Трамп к главе правительства Австралии.

Обстановка в Иране обострилась в конце февраля после авиаударов США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Сейчас правозащитники надеются, что к пяти сбежавшим спортсменкам смогут присоединиться и другие участницы сборной.

