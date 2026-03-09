Еще один ГОСТ: в России ужесточатся требования к энергетикам с 2027 года

В России ужесточатся требования к энергетикам с 2027 года

Фото: 5-tv.ru

Теперь содержание тонизирующих веществ в одной банке не должно будет превышать 50% суточной нормы.

С 1 января 2027 года в России вступят в силу новые, более строгие правила для производства тонизирующих и энергетических напитков. Как выяснили РИА Новости у Росстандарта, главная цель — обеспечить максимальную защиту здоровья потребителей и сделать рынок более честным.

По новому ГОСТу содержание тонизирующих веществ (кроме кофеина. — Прим. ред.) в одной банке не должно будет превышать 50% от допустимой суточной нормы.

«Цель нового стандарта — не увеличить „ударную дозу“ бодрости, а сделать ее безопаснее и разнообразнее. ГОСТ не разрешает повышать содержание тонизирующих веществ, а наоборот, строго его лимитирует», — пояснила доцент кафедры пищевых технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

ГОСТ также вводит новые стандарты по содержанию сухих веществ. Теперь напитки, которые ранее позиционировались как энергетические, но содержали минимум сахара, не смогут использовать это название.

«Если производитель выпускает напиток с тонизирующими веществами, но низким содержанием сахара — менее 10% сухих веществ — он не сможет назвать его „энергетическим“ по ГОСТу. Это маркетинговое и техническое ограничение, которое делает рынок более честным», — отметила эксперт.

В новый стандарт добавили широкий перечень природных адаптогенов, которые теперь могут присутствовать в тонизирующих напитках. В список вошли: родиола розовая, элеутерококк, левзея, лимонник, женьшень и мате.

Как объяснила Елена Мясникова, эти растения традиционно используются в народной медицине благодаря своим стимулирующим свойствам. Они содержат комплексы активных веществ, которые благотворно влияют на нервную систему.

