Важно защититься: политолог предположил, как Иран смог бы победить США и Израиль

Политолог Ошеров: Иран способен победить в войне с Израилем и США

Фото: www.globallookpress.com/Karamallah Daher

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной.

Иран сможет победить Израиль и США в конфликте, если нанесет серьезный урон израильским и американским военным объектам. С таким предположением выступил политический аналитик Михаил Ошеров в беседе с порталом EADaily.

По его словам, Тегерану следует отказаться от бессмысленных ракетных ударов по Тель-Авиву и другим израильским городам и сосредоточиться на создании защиты от ВВС Израиля и авианосцев США.

«Важнейшим объектом на военных авиационных базах являются емкости с авиационным топливом. Их поражение и уничтожение фактически выводит авиационную базу из строя, из-за невозможности заправки самолетов», — заявил эксперт.

Политолог считает, что ущерб могут нанести и атаки на израильские нефтеперерабатывающие объекты в Хайфе и Ашдоде, а также основные электростанции страны — в той же Хайфе, Рамле, Хадере, Ашкелоне и пустыне Негев.

Говоря об уроне для США, Ошеров отметил, что Тегеран сможет нанести поражение авианосцам, если применит баллистические ракеты, способные корректировать полеты на завершающем этапе.

Конфликт на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. Были совершены удары по военным и гражданским объектам республики, в результате которых погибли как представители иранского руководства, так и мирные жители.

Иран отвечает атаками на израильские города и американские военные объекты в странах Ближнего Востока — в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Бахрейне и Кувейте. Обстановка в регионе остается напряженной.

