Улыбка без мифов: что нужно знать о профессиональном отбеливании зубов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Процедура проводится с учетом подготовки и соблюдения противопоказаний.

Профессиональное отбеливание зубов не разрушает эмаль и не вызывает постоянной чувствительности. Об этом заявила стоматолог Виктория Каратаева в интервью Lenta.ru. Эксперт отметила, что современные системы отбеливания воздействуют на зубы безопасно, не затрагивая минеральную основу эмали.

По словам Каратаевой, временная чувствительность может возникать во время процедуры или в первые часы после нее. Она объяснила, что это связано с движением жидкости в дентинных канальцах, и обычно проходит в течение 24-48 часов. Миф о том, что отбеливание обжигает пульпу и провоцирует пульпит, не подтверждается клинической практикой.

Врач подчеркнула, что профессиональное отбеливание позволяет увидеть результат уже после первой процедуры и не требует многократных визитов, в отличие от домашних систем, которые дают более медленный эффект.

Перед процедурой Каратаева порекомендовала пройти стоматологический осмотр.

«Перед процедурой отбеливания важно посетить стоматолога, который подготовит зубы — вылечит кариес, воспаление десен, снимет зубной налет и камень, а также рекомендует подходящее отбеливание», — заявила Каратаева.

Эксперт также обратила внимание на важность согласования желаемого результата с исходным цветом зубов.

«Задача в том, чтобы улыбка выглядела естественно именно для конкретного человека. Чтобы пациент не столкнулся с неприятными последствиями, врач на индивидуальной консультации обсуждает и то, какая методика подойдет для человека со старыми пломбами, винирами и коронками. Они не отбеливаются вообще, поэтому после процедуры может понадобиться замена реставраций, чтобы оттенок совпадал с обновленным цветом эмали», — пояснила Каратаева.

Ранее 5.tv.ru сообщал о пяти продуктах, которые чаще всего приводят к изменению цвета зубной эмали. Среди них — яркие ягоды, насыщенные соусы, красное вино, шоколад, а также кофе и чай.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.