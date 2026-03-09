ВМС США нанесли удары по трем иранским судам в Персидском заливе

Фото: www.globallookpress.com/Amr Alfiky

Предположительно, это были нефтяные танкеры.

ВМС США атаковали три иранских судна, предположительно нефтяные танкеры, в Персидском заливе. Об этом сообщает издание Clash Report в соцсетях.

По данным журналистов, два корабля стояли на якоре у побережья иранского города Бандер-Ленге, третье судно — в районе Бандер-Конга.

До этого Вооруженные силы Ирана заявили о проведении 30-й волны ударов по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке. Представители Корпуса стражей исламской революции сообщили, что атаки совпали с избранием нового верховного лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Иран осуществил нападение беспилотными летательными аппаратами на американскую базу и склады с оборудованием на Ближнем Востоке. Кроме того, республика нанесла серию ракетных ударов по территории Израиля. В результате в Тель-Авиве погиб один человек, еще трое мужчин получили тяжелые ранения.

