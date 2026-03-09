Неочевидные причины: почему может тошнить по утрам

Фото: 5-tv.ru

Если подобное недомогание сопровождается сухостью во рту и усталостью, то стоит обратить внимание на свое здоровье.

Тошноту по утрам может спровоцировать сердечная недостаточность. Об этом изданию Lenta.ru рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

По ее словам, иногда тошноту по утрам могут провоцировать неочевидные причины, например, заболевания. У некоторых людей такое недомогание вызывает сердечная недостаточность или проблемы с щитовидной железой.

Кроме того, тошнота может сопровождать нарушения работы пищеварительного тракта. Например, при гастрите, язвенной и рефлюксной болезнях, а также при панкреатите или холецистите, уточнила Малиновская.

Люди, страдающие от диабета, также могут сталкиваться с утреней тошнотой, вызванной нарушениями углеводного обмена. В таком случае еще проявляются сухость во рту, жажда и сильное чувство усталости даже по утрам.

Также подобное недомогание может спровоцировать прием некоторых препаратов, особенно если пить их на голодный желудок, заметила медик. К числу таких лекарств можно отнести антибиотики, антидепрессанты и препараты железа.

Причиной утреней тошноты может быть и банальный голод, добавила эксперт. Такое чувство появляется, если с последнего приема пищи прошло много времени. В этом случае тошнота пройдет после того, как человек поест.

