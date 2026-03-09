Путин поздравил Моджтабе Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Ирана
Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati
Президент выказал уверенность, что Хаменеи с честью продолжит дело отца и сплотит народ перед лицом суровых испытаний.
Президент России Владимир Путин направил поздравление в связи с назначением на пост Верхового лидера Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — отметил российский лидер.
Путин также подтвердил неизменную поддержку и солидарность, которую Россия выказывает Ирану в это тяжелое для страны время.
Президент пожелал новоизбранному Верховному лидеру республики силы духа, здоровья и успехов в решении задач.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что КСИР присягнул на верность Моджтабе Хаменеи. Накануне он был избран членами Совета экспертов третьим верховным лидером исламской республики. Свою поддержку ему также выразило ливанское движение «Хезболла».
