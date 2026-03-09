Иран отверг причастность к атакам на Азербайджан, Кипр и Турцию

Фото: Reuters/Social Media

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тегеран продолжает обстреливать американские базы и города Израиля.

Иранские военные не наносили удары по территории Азербайджана, Турции и Кипра. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, слова которого приводит местный телеканал SNN.

«Что касается Азербайджана, Турции и Кипра, то генеральный штаб вооруженных сил Ирана четко и официально заявил, что подобных запусков реактивных снарядов с территории Ирана... не было», — заявил дипломат.

Удары США и Израиля по Ирану

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля, когда США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Атаке подверглись военные и гражданские объекты республики, в результате чего погибли как представители руководства страны, так и мирные граждане.

Тегеран осуществляет ответные удары по израильским городам, а также американским военным объектам в странах Ближнего Востока. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.

По данным иранских властей, количество погибших в ходе конфликта превысило 1,2 тысячи, а ранения получили свыше десяти тысяч человек.

