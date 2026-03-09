США и Израиль просчитались: политолог о сплоченности элит Ирана

Фото, видео: www.globallookpress.com/Fabian Sommer; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исламская республика выбрала нового верховного лидера страны.

Элиты Ирана пред лицом внешнего врага оказались очень сплоченными. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Павел Селезнев.

«Выбор нового верховного лидера страны он произошел в результате единогласного голосования, что говорит о том, что перед лицом внешнего врага элиты исламской республики Иран оказались очень сплоченные», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в исламской республике не возникло никаких внутренних конфликтов и противостояний, на что явно рассчитывали США и Израиль.

А то, что власть передали Моджтабу Хаменеи — сыну погибшего аятоллы Али Хамене, указывает на то, что ранее взятый Ираном курс будет продолжен.

«Его отец, предшествующий лидер, на самом деле, и рассматривал такой вариант передачи власти своему сыну», — добавил политолог.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.

9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтабу Хаменеи — сын погибшего аятоллы. При этом прежде президент США Дональд Трамп сказал о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой. Также он заявил, что Штаты не пойдут на сделку с исламской республикой и будут действовать до полной капитуляции Ирана.

МИД России осудил действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. Движение судов по которому практически остановилось.

Также многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что КСИР присягнул на верность новому лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи. Аятолла был избран членами Совета экспертов третьим верховным лидером исламской республики. Его кандидатуру поддержало ливанское движение «Хезболла».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.