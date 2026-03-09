Азербайджан возобновил грузовые перевозки через границу с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/Oswaldo Forte

Ограничения были введены из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Азербайджан возобновил движение грузовых транспортных средств через государственную границу с Ираном. Об этом сообщили в правительстве страны.

Уточняется, что на государственной границе полностью восстановлен въезд и выезд всех видов транспортных средств, включая транзитные перевозки. До этого осуществлялся пропуск лишь легковых машин, возвращавшихся из Тегерана в Баку.

Прежде, 5 марта, кабинет министров Азербайджана приостановил движение грузовых машин через границу с Ираном. Такое решение власти страны приняли на фоне эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и падении дронов на территории аэропорта Нахичевани.

Ранее Иран отрицал свою причастность к упомянутому инциденту — 5-tv.ru писал, кто мог ударить дронами по аэропорту Нахичевани.

