Опасное сочетание: почему нельзя запивать лекарства соком или чаем

Перед приемом препаратов необходимо читать рекомендации по применению.

Привычка запивать лекарства газировкой и другими напитками может уменьшить его эффективность. Об этом рассказала руководитель одного из департаментов фармацевтической компании Валентина Милованова в беседе с Life.ru.

Она подчеркнула, что соки любых видов могут вступать в неожиданные реакции с лекарствами, что способно вызвать аллергию и другие побочные действия. Кроме того, по словам Миловановой, запивать таблетки газированной или минеральной водой тоже не стоит — это можно негативно сказаться на работе пищеварительной системы, что влияет на скорость и качество усвоения препарата.

Говоря о молоке, эксперт отметила, что этот продукт совместим только с ограниченным кругом лекарств, например, с жирорастворимыми витаминами. Его нельзя употреблять с антибиотиками тетрациклинового ряда, антацидами и лекарствами в оболочке. Кофеин в кофе и танины в чае также могут ухудшить эффективность медикаментов.

Милованова порекомендовала запивать все лекарства обычной питьевой водой, которая не вступает в химические реакции и способствует нормальному усвоению вещества.

«В любом случае перед приемом лекарств важно внимательно читать инструкцию, где указаны рекомендации по их применению: с какой жидкостью препарат можно принимать, а с какой — нет. При сомнениях лучше проконсультироваться с врачом или фармацевтом», — заключила специалист.

