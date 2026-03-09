Израиль атаковал места производства ракетных двигателей и пусковые установки дальнобойных ракет Ирана
ЦАХАЛ атаковал пусковые установки баллистических ракет Ирана
Фото: www.globallookpress.com/Mamoun Wazwaz
Также под удар попали штабы сил внутренней безопасности и добровольного ополчения страны.
В ЦАХАЛ заявили о нанесенном ударе по пусковым установкам баллистических ракет Ирана. Кроме того, в заявлении ведомства говорится об атаке на места производства ракетных двигателей, а также штабы сил внутренней безопасности и Басидж (добровольного ополчения. — Прим. ред.). Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля написала в своем официальном Телеграм-канале.
Отмечается, что среди атакованных объектов был штаб провинциального корпуса, штаб сил внутренней безопасности в Исфахане, база Революционной гвардии и Басидж, а также штаб полиции Революционной гвардии.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
