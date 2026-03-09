Как минимум: Израиль готовится еще к месяцу войны
В официальных заявлениях подчеркивается необходимость не ослаблять давление на противника до достижения целей.
В Генеральном штабе Израиля заявили о намерении продолжать боевые действия в отношении Ирана еще как минимум в течение месяца. Об этом в беседе с журналистами Yedioth Ahronoth заявил неназванный высокопоставленный чиновник.
В официальных заявлениях страны также подчеркивается необходимость не ослаблять давление на Иран, пока цели операции не будут достигнуты. В их числе на данный момент — ликвидация системы баллистических ракет страны.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
