В Шотландии в результате пожара обрушился купол здания Викторианской эпохи

К тушению огня привлечены около 60 человек.

Купол здания Викторианской эпохи обрушился в результате сильного пожара в шотландском городе Глазго. Об этом сообщает газета The Sun.

«Знаменитый купол известного дома Форсайт-Хаус обрушился, когда огонь перекинулся на соседнюю улицу Гордон-стрит», — сказано в статье.

На месте работают около 60 пожарных. По предварительной информации, пострадавших нет. Людей из ближайших домов уже эвакуировали. Центральный вокзал, который находится рядом со зданием Викторианской эпохи, временно закрыт.

Утверждается, что огонь в Глазго вспыхнул в магазине вейпов. Пламя быстро охватило соседние здания, включая кафе и парикмахерскую. После чего перекинулось на улицу Гордон-стрит и уничтожило памятник архитектуры.

