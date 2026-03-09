РФ подготовила проект резолюции СБ ООН о прекращении огня на Ближнем Востоке

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Иран и Израиль продолжают наносить удары по территориям друг друга.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) о прекращении огня в регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Совет Безопасности призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами», — говорится в документе.

Россия осуждает все атаки на гражданское население и призывает к их защите, подчеркивая обязательства всех сторон соблюдать международное право.

Также в резолюции, подготовленной РФ, говорится о необходимости немедленно вернуться к мирному урегулирования конфликта, используя дипломатические и политические методы.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля. Тогда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по израильской территории, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона.

