Жительница Звенигорода рассказала о гибели детей на реке 15 лет назад

Сильное течение и ямы на дне не раз приводили к трагедиям в этих местах.

Женщина, проживающая по соседству с местом, где предположительно пропали школьники, поделилась с aif.ru пугающими подробностями об этой части Москвы-реки. По словам Елены Пушкиной, на повороте русла близ улицы Игнатьевская неоднородный рельеф дна в сочетании с мощным потоком создают опасные водовороты.

Она вспомнила, что примерно полтора десятка лет назад на этом же участке утонули двое мальчиков. Тогда, несмотря на присутствие отдыхающих, спасти ребят не удалось.

Пушкина призналась, что и сама едва не погибла здесь в подростковом возрасте. Они с подругой решили переплыть реку и оказались в зоне, где поток расходится в стороны. Часть воды уходит дальше по руслу, а часть затягивает в прибрежный омут.

«Подруга угодила в воронку метрах в ста от того места. Меня понесло в другую сторону, а ее засосало в глубину. Чудом оттолкнулась и выплыла. После этого мы долго боялись даже близко подходить к воде», — поделилась воспоминаниями женщина.

По мнению Пушкиной, если дети оказались в воде, искать их нужно именно в том направлении, куда уходит основная струя.

Напомним, днем 7 марта в Звенигороде бесследно исчезли трое подростков. Они отправились к реке и домой не вернулись. Есть неофициальная версия, что они могли провалиться под лед.

