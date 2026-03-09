Охрана Долиной усилена до четырех телохранителей после скандала с квартирой

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о райдере певицы и стоимости ее выступлений.

Певица Лариса Долина усилила свою охрану — теперь на гастролях и московских мероприятиях ее сопровождают более четырех специалистов по безопасности. Об этом aif.ru сообщил продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, у артистки есть два райдера: технический и бытовой. В техническом прописаны требования к микрофонам, стойкам и оборудованию, а бытовой включает закуски, напитки и обязательное присутствие охраны. Ранее официальный представитель певицы Сергей Пудовкин пояснял, что дополнительные меры безопасности ввели из-за чрезмерного интереса к личности Долиной.

8 марта Долина выступила на корпоративе в Санкт-Петербурге, поздравив сотрудниц банковской сферы. Частное выступление артистки сейчас оценивается не менее чем в 3,5 миллиона рублей. По словам Дворцова, продолжительность концерта зависит от программы и пожеланий заказчика — от 45 минут до двух часов, при необходимости его можно продлить.

Ранее продюсер сообщал, что Долина могла значительно снизить цену за корпоративы. После истории с судом из-за квартиры в Хамовниках певица столкнулась с отменой и переносом больших концертов. Так, выступление в Туле 4 января отменили, программу «Юбилей в кругу друзей» в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября, а концерт в столичном Доме музыки, анонсированный на 6 марта, отменили.

