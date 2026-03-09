Спасение на корпоративах: сколько заработает Долина после отмены концертов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

После скандала с квартирой у певицы начались проблемы с гастролями, но их можно компенсировать корпоративами.

После громкого судебного разбирательства, связанного с квартирой в Хамовниках, у певицы Ларисы Долиной начались сложности с гастролями. С начала года организаторы нескольких значимых концертов отменили или перенесли выступления на более поздний срок, в частности, на осень.

Из-за отсутствия массовых мероприятий доходы артистки могут значительно снизиться. Однако продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru допустил, что потери можно компенсировать за счет корпоративов, но с одной оговоркой.

Он пояснил, что возможность компенсировать убытки напрямую зависит от количества частных заказов. По словам Дворцова, в месяц может быть как всего один корпоратив, так и несколько — три, четыре или даже пять. Если Долина активизируется в этом направлении и частники начнут активно ее приглашать, то, по мнению продюсера, за полгода она вполне сможет покрыть все потери.

Ранее сообщалось о том, что 8 марта Долина выступит на корпоративе в Санкт-Петербурге перед сотрудницами банковской сферы. Отмечалось, что частное выступление певицы сейчас стоит не менее 3,5 миллиона рублей. При этом до скандала с квартирой ее гонорары за корпоративы, по данным продюсера, достигали более 12 миллионов рублей за один концерт.

