На нефтяном месторождении в ОАЭ начался пожар после атаки беспилотника

На нефтяном месторождении в Фуджейре в ОАЭ начался пожар после атаки БПЛА

Фото: Reuters/Stringer

Удар пришелся на промзону в эмирате Фуджейра, которая является главным центром хранения нефти и нефтепродуктов.

Пожар охватил месторождение нефти в эмирате Фуджейра, ОАЭ, после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в соцсети X сообщили представители пресс-службы местного правительства. Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия возгорания, данные о возможных жертвах и пострадавших уточняются.

«Компетентные силы в эмирате Фуджейра разбираются с аварией в нефтяном районе Фос. Ни один обломок не упал, сработали силы противовоздушной обороны (ПВО)», — сказано в публикации.

Нефтепромышленная портовая зона в Фуджейре служит главным центром хранения нефти и нефтепродуктов, играет важную роль в экспортных поставках нефти из Персидского залива.

Это пространство площадью примерно 12,8 миллиона квадратных метров, оно располагается вдоль побережья Оманского пролива, к востоку от Ормузского пролива.

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. Американский лидер назвал причиной атаки спор относительно ядерной и ракетной программ Тегерана. Тель-Авив наносит удары по нефтяным объектам, в то время как Штаты настаивают на их сохранении, из-за чего, по данным аналитиков, между союзниками нарастает напряжение.

Иран ответными ударами поражает цели на территории Израиля, а также по военным базам Соединенных Штатов в государствах Ближнего Востока — в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и Ираке.

В исламской республике количество жертв конфликта превысило 1,2 тысячи, ранения, по данным Минздрава, получили более десяти тысяч. В городе Минабе погибли более 150 учениц школы для девочек. Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи и члены его семьи, в том числе годовалая внучка. В стране объявлен 40-дневный траур.

