Уиткофф «решительно» попросил Россию не передавать разведданные Ирану

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

У США нет никаких подтверждений якобы переданной Ирану секретной информации.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф обратился к РФ с просьбой не предоставлять Ирану разведывательные данные для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского лайнера.

«Я это решительно заявил», — подчеркнул Уиткофф.

Во время интервью рядом со спецпосланником стоял и сам глава Белого дома Дональд Трамп. Выслушав ответ, он отметил, что у Вашингтона нет никаких подтверждений информации о якобы переданных секретных данных.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В Тегеране и ряде других городов прогремели взрывы, израильский министр обороны Исраэль Кац назвал их превентивным ударом, хотя нападение готовилось в течение четырех месяцев. Трамп, объявляя операцию «Эпическая ярость», пояснил, что повод — это ядерная и ракетная программы Ирана.

Атака обернулась гибелью ряда представителей руководства исламской республики, в том числе верховного лидера Али Хаменеи и нескольких членов его семьи. Президент РФ Владимир Путин, соболезнуя иранскому народу, подчеркнул, что убийство аятоллы было совершено «с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права». Кроме того, в результате американо-израильского удара погибли более 150 детей из школы для девочек в в городе Минабе.

Ответными ракетными ударами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Тегеран поразил территории Израиля и американские военные базы на Ближнем Востоке — в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и Ираке. Страны Персидского залива закрыли воздушное пространство, отрезав туристам, среди которых тысячи россиян, путь домой.

