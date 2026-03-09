Пейте с осторожностью: врач объяснил, у кого кофе вызывает гипертонию

Кардиолог Соколов предупредил о повышении давления у гипертоников после кофе

Кардиолог назвал категории людей, у которых кофеин вызывает резкую реакцию организма.

Кандидат медицинских наук, кардиолог клиники академика Ройтберга Денис Соколов рассказал Lenta.ru, что у определенных групп населения употребление кофе может привести к повышению артериального давления.

«Наиболее подвержены такому эффекту пожилые люди и пациенты с диагностированной гипертонией. Также в зоне риска те, кто пьет кофе эпизодически, либо люди с генетически замедленным метаболизмом кофеина», — пояснил специалист.

Соколов уточнил, что у тех, кто употребляет напиток систематически, со временем вырабатывается толерантность, поэтому резкой реакции у них не наблюдается. У молодых и здоровых людей без сердечно-сосудистых патологий после крепкого кофе давление тоже может незначительно подняться, но это проходит в течение получаса.

Кроме того, врач обратил внимание, что содержание кофеина выше в натуральном кофе, особенно заваренном во френч-прессе, по сравнению с растворимым.

