Впервые с 30 августа 2022 года цена нефти Brent на бирже ICE превысила $102

Нефть дорожает на фоне конфликта между США, Израилем и Ираном, распространившегося на ряд регионов Ближнего Востока.

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила 102 доллара за баррель. Такое удорожание зарегистрировано впервые с 30 августа 2022 года. Об этом сообщают аналитики ТАСС, ссылаясь на данные торгов. Отмечается, что в 01:00 по московскому времени стоимость нефти выросла на 9,46% и достигла 102,15 доллара за баррель. В следующие минуты рост значительно ускорился, и показатели поднялись еще на 10% — до 102,66 доллара.

По данным биржи ICE, 6 марта цена нефти марки Brent подорожала до 90 долларов за баррель впервые с 19 апреля 2024 года. В период с 16:47 по 16:51 по московскому времени цена показала рост сначала на 5,37%, а потом на 5,6% и увеличилась до 90,19 доллара. До этого момента максимальная отметка держалась на уровне 85 долларов за баррель.

Нефть начала дорожать в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, начавшимся с первых ударов Вооруженных сил (ВС) США и Израиля по Ирану. В результате были убиты представители руководства исламской республики, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи и члены его семьи. Ответными ударами Тегеран поражал территории Израиля и американские военные базы в странах Персидского залива, был перекрыт Ормузский пролив, пропускавший около 20% мировой нефти.

По подсчетам аналитиков издания Daily Mail, из-за перебоев поставок на мировом рынке энергоресурсов Великобритания оказалась в трудной ситуации — запасов газа в хранилищах не более чем на двое суток. Прежде эксперты американской газеты The Wall Street Journal сообщали о вероятном изменении подхода государств Евросоюза к энергетическому взаимодействию с Россией, если блокада Персидского залива затянется.

Ранее 5-tv.ru писал о напряженности между США и Израилем, возрастающей после атаки на нефтяные объекты Ирана. Вашингтон бомбит Тегеран, но выступает против поражения энергетической инфраструктуры, что может стать причиной конфликта с союзником Тель-Авивом.

