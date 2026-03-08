Израиль нанес удар по штабу ВВС КСИР в Тегеране

Фото: AP/TASS

Израильская армия сообщила, что продолжит атаки для ослабления военных возможностей Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штабу военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Руководствуясь разведывательными данными, штаб ВВС КСИР был атакован в ходе широкомасштабных ударов ЦАХАЛ по десяткам объектов иранского режима», — говорится в сообщении израильской армии.

Целью нападения стал главный командно-контрольный центр ВВС Ирана, откуда координировалась деятельность авиационных сил. На объекте базировались подразделения баллистических ракет, дроны и другие подразделения ВВС. В ЦАХАЛ заявили, что удары по иранским военным объектам будут продолжаться.

Утром 8 марта Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по более чем 400 целям в Иране. Среди пораженных объектов — иранские установки для запуска баллистических ракет и несколько военных предприятий, расположенных в центральной и западной областях страны.

