В США сообщили об отсутствии планов атаковать нефтегазовую инфраструктуру Ирана

Тем временем Тегеран предупреждает своих граждан об опасности кислотных дождей, возникающих после взрывов нефтехранилищ.

США не собираются наносить удары по объектам топливной и газовой промышленности Ирана. Соответствующее заявление сделал министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CNN.

«Нет никаких планов наносить удары по иранской нефтяной, газовой или энергетической промышленности», — сказал он.

Райт также прокомментировал действия израильской стороны — атаки, направленные на локальные топливные склады, использующиеся непосредственно для заправки техники. Глава Минэнерго согласился, что последствия могут негативно сказаться на экологической обстановке.

Накануне журналисты телеканала CNN сообщали, что Израиль приступил к нанесению ударов по иранским нефтехранилищам в рамках нового этапа конфликта на Ближнем Востоке. В частности, были атакованы топливные хранилища в Тегеране.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Ирана незамедлительно отреагировали — официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи подчеркнул, что удары по хранилищам равносильны объявлению химической войны против мирных граждан исламской республики.

Сотрудники иранского общества Красного Полумесяца также заявили, что иранцев оповестили о кислотных дождях. Они возникают из-за попадания в атмосферу токсинов в результате взрывов нефтехранилищ. Во время дождя жителям рекомендовали оставаться дома.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Были убиты представители высшего руководства страны, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. Ответными ударами Тегеран поражает территории Израиля и американские военные базы в странах Ближнего Востока.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Иране сообщили о повреждениях ядерного объекта в Исфахане после ракетной атаки военных США и Израиля, но информация об уровне радиации пока не поступала.

