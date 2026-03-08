Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано у берегов Камчатки

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Подземные толчки произошли в акватории Тихого океана на глубине 48 километров.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

По данным специалистов, сейсмическое событие зарегистрировано в 17:08 по всемирному координированному времени (20:08 мск). Очаг подземных толчков располагался на глубине 48 километров. Эпицентр находился в акватории Тихого океана.

На данный момент информация о том, ощущались ли колебания в населенных пунктах Камчатского края, не приводится. Также отсутствуют сведения о возможных разрушениях или пострадавших.

В конце февраля в этом же районе специалисты также фиксировали сильное сейсмическое событие. Тогда магнитуда толчков достигала 6,5, а очаг залегал на глубине около 32,9 километра.

Ранее 5-tv.ru писал, что 3 марта в районе Сочи за короткий промежуток времени зарегистрировали два землетрясения. По данным сейсмологов, первый толчок магнитудой 4,4 произошел примерно в 32 километрах от города около 15:10.

Спустя менее полутора часов в том же районе зафиксировали еще одно событие магнитудой 4,5, эпицентр которого находился примерно в 28 километрах от курорта.

