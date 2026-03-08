В Иране сообщили о повреждениях ядерного объекта в Исфахане

Фото: Reuters/VANTOR

Ракетный обстрел произошёл накануне, 7 марта, информация об уровне радиации пока не поступала.

Ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил серьезные повреждения после ракетной атаки военных США и Израиля. Об этом 8 марта сообщило агентство ISNA.

По данным издания, ракетный обстрел производился накануне, 7 марта. О том, нарушен ли уровень радиации, пока не сообщается.

Как предполагают источники в Израиле и Иране, основная часть ядерного топлива исламской республики сконцентрирована в подземных тоннелях Исфахана, а оставшиеся запасы распределены по бункерам в Фордо и Натанзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили повреждение инфраструктуры на подземном заводе по обогащению ядерного топлива в иранском Натанзе. Выводы были сделаны по итогам изучения свежих спутниковых снимков, на которых зафиксированы разрушения в данном районе.

На следующий день в агентстве уточнили, что, согласно анализу последних данных со спутников, объекты, где хранятся ядерные материалы, не пострадали. Там также подчеркнули, что угрозы радиационного заражения не возникло. В то же время два строения, расположенные рядом с атомным объектом в Исфахане, получили повреждения.

