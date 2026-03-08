Около 300 волонтеров ищут трех школьников, пропавших в Звенигороде

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

В поисковой операции задействованы беспилотники, вертолеты и водолазы.

К поискам школьников, пропавших в подмосковном Звенигороде, уже присоединились около 300 волонтеров. Они осматривают берег реки Москвы, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются с возможными очевидцами. Об этом сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Эксклюзивные кадры есть в распоряжении 5-tv.ru.

Чтобы найти 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана, задействованы беспилотники, вертолеты, а также две группы водолазов.

Связь с детьми пропала днем 7 марта, когда они ушли на прогулку, и сейчас их телефоны все еще недоступны. В последний раз их видели в районе реки Москвы. Поисковая операция продолжается в круглосуточном режиме. Волонтерам удалось найти шарф одного из исчезнувших школьников.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту исчезновения детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один из местных рыбаков утверждал, что дети утонули. Он стал свидетелем несчастного случая, но по каким-то причинам не обратился в полицию. Его уже допросили сотрудники правоохранительных органов.

