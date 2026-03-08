В ОАЭ опровергли информацию об ударе по Ирану

Фото: Алеев Егор/ТАСС

Израиль также отрицает свою причастность к атаке на опреснительный завод на территории исламской республики.

ОАЭ официально заявили о своей непричастности к удару по Ирану. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника страны.

Информация об атаке Эмиратов на территорию исламской республики появилась сегодня в ряде израильских СМИ. Сообщалось, что целью удара стал завод по опреснению воды.

The Jerusalem Post утверждает, что израильская армия также заявила, что не имеет отношения к этой атаке.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В результате атак по Исламской Республике было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ на атаку КСИР нанес удары по израильским городам и американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Иран готов к сухопутному вторжению США и Израиля на свою территорию. Власти республики также заявили, что полностью контролируют границы своего государства.

