«Сам себе сжег волосы»: колорист рассказала о конфликте с Гогеном Солнцевым

Колорист Соболевская заявила, что Гоген Солнцев сам себе сжег волосы

Мастер, делавшая шоумену окрашивание, обвинила его в угрозах.

Шоумен Гоген Солнцев сам сжег себе волосы. Об этом заявила мастер-колорист Валентина Соболевская, проводившая артисту процедуру осветления, и призвала прекратить травлю в своих соцсетях.

По словам женщины, Гоген пришел к ней с просьбой превратить тонкие рыжие волосы в «тотал-блонд». Она провела тест на одной пряди, который прошел успешно, после чего нанесла состав, избегая корней, и предупредила, что краску нужно держать 20 минут.

Однако, как утверждает колористка, Солнцев решил уйти курить и отсутствовал около часа и сорока минут. Когда она сняла фольгу, то увидела, что волосы повреждены и буквально «отрываются в руках».

Мастер утверждает, что клиент начал кричать, сдирать волосы и обвинять ее в порче внешности. Сама она не наносила состав на кожу, поэтому ожоги, которые позже демонстрировал Солнцев, не могут быть следствием ее работы.

«Он начинает орать, начинает снимать и дергать эти волосы — сдирать их с головы с фольгой, кидать их и орать, что я дура, идиотка, сожгла ему волосы. Я просто опешила. И не знала, куда мне деться. У меня такое первый раз в жизни», — поделилась колористка.

Сейчас мастер получает угрозы от поклонников шоумена и просит о помощи.

«Гоген! Как вам не стыдно! Прекратите мне угрожать через своих подставных лиц!» — написала она в соцсетях.

