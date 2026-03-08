«Лучшие создания вселенной»: Гуров поздравил женщин с 8 Марта

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Певец призвал представительниц прекрасного пола баловать себя.

Женщины — лучшие создания вселенной. Так певец Илья Гуров в беседе с 5-tv.ru охарактеризовал представительниц прекрасного пола, поздравив их с Международным женским днем на мероприятии «Женщина года».

«Самый лучший пол. Вы — это лучшее создание вселенной, лучшее, что есть у себя, у нас и вообще в жизни. Берегите себя, будьте здоровыми, балуйте себя, находите обязательно всегда на себя время, потому что если все будет хорошо у вас, то все хорошо будет и у нас», — сказал Гуров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, в преддверии Международного женского дня выпустил песню «Не души мою душу». Этот трек артист записал еще в 2022 году. В песне рассказывается о сложностях человеческих отношений. Лирический герой находится на грани расставания с любимой женщиной, и его в этот момент одолевают сомнения.

